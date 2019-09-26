Jandarma'dan dumansız araç uygulaması
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Türkiye genelinde eş zamanlı olarak dumansız araç uygulamasına yönelik yapılan "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak dumansız araç uygulamasına yönelik yapılan "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda 1530 şahıs kontrol edilirken 2 şahsa Kabahatler Kanunu 39 maddeden dolayı 306 TL ceza verildi. 1068 araç kontrol edilirken 28 araca da 23 bin TL ceza işlem kullandı ve 19 araç trafikten men edildi. - ISPARTA
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