Jandarma'dan duygulandıran Elazığ paylaşımı - Son Dakika
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Jandarma'dan duygulandıran Elazığ paylaşımı

7 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri'nin Elazığ depremi sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtardığı anların görüntülerini paylaştı.

Jandarma'dan duygulandıran Elazığ paylaşımı, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri'nin Elazığ depremi sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtardığı anların görüntülerini paylaştı.


Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında bölgede görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri'nin verdiği zorlu mücadelenin görüntülerini paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında "Milletin evlatları, milletinin emrinde, hizmetinde" notuyla paylaşılan videoda, JAK Timleri'nin enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşarak onları kurtarma hikayelerinden bazıları yer alıyor. Görüntülerde personelin karşılaştıkları olaylar karşısında duygusal anlar yaşadıkları da görülüyor. - ANKARA

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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