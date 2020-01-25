Jandarma'dan elazığ'daki depremde yapılan kurtarma çalışmalarına ilişkin paylaşım+-elazığ-... - Son Dakika

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Jandarma'dan elazığ'daki depremde yapılan kurtarma çalışmalarına ilişkin paylaşım+-elazığ-...
6 saat önce
Jandarma'dan Elazığ'daki depremde yapılan kurtarma çalışmalarına ilişkin paylaşım.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:17 Kaynak: DHA
Jandarma'dan Elazığ'daki depremde yapılan kurtarma çalışmalarına ilişkin paylaşım
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