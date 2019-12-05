Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan engellilere eğitim
Son Dakika Güncel Jandarma'dan engellilere eğitim - Son Dakika

Jandarma'dan engellilere eğitim

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timi Engelliler Haftası nedeniyle El ele Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezi öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Jandarma'dan engellilere eğitim, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timi Engelliler Haftası nedeniyle El ele Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezi öğrencilerine trafik eğitimi verdi.


Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan trafik seminerinde trafik kuralları görsel olarak anlatıldı. Trafik Dedektifleri ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projeleri hakkında bilgiler veren Astsubay Murat Dilek, "Bir gün değil, her gün yanınızdayız" diyerek, trafik kazalarında insan kusurlarına dikkat çekti. Soru ve cevap şeklinde geçen seminer sonrasında ise Astsubay Murat Dilek ve Astsubay Yeşim Kutluca tarafından öğrencilere boyama kitabı, trafik dedektifleri kimlik kartı verilerek, çikolata ikramında bulunuldu.


Öğrencilerin heyecanla takip ettiği seminer sonrası jandarma trafik timiyle okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. - MALATYA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü
Dünyada ilk kez Malatya'da üretilen 'mor ekmek' büyük ilgi görüyor Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:26:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan engellilere eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]