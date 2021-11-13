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Jandarma'dan "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu" paylaşımı - Son Dakika

Jandarma'dan "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu" paylaşımı

13.11.2021 19:51

Jandarma Genel Komutanlığı, "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda" kullanılan "ATAK" helikopterinin operasyon sırasındaki görüntüsünü paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda" kullanılan "ATAK" helikopterinin operasyon sırasındaki görüntüsünü paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda" kullanılan, "ATAK" helikopterinin operasyon sırasındaki görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, "Durmuyoruz, yorulmuyoruz, vazgeçmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz - Sadettin Aliusta/İHA)

Jandarma'dan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu paylaşımı
Jandarma'dan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu paylaşımı
Jandarma'dan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu paylaşımı
Jandarma'dan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu paylaşımı
Jandarma'dan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu paylaşımı

Sosyal paylaşım sitesi, Jandarma, Twitter, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarma'dan 'Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma'dan "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu" paylaşımı - Son Dakika
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