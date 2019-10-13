Jandarma'dan Erzurum-Bingöl karayolunda droneli uygulama
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Jandarma'dan Erzurum-Bingöl karayolunda droneli uygulamaERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri Erzurum-Bingöl karayolunda drone destekli uygulama gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
Jandarma'dan Erzurum-Bingöl karayolunda droneli uygulama
ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri Erzurum-Bingöl karayolunda drone destekli uygulama gerçekleştirdi.
Erzurum il Jandarma Komutanlığı ve Çat İçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerinin katılımı ile Erzurum'Un Çat ilçesinde trafik uygulaması yapıldı. Drone destekli yapılan uygulamada sürücüler hız ve emniyet kemeri konusunda uyarıldı.
Uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam ettirileceğini belirten Jandarma Trafik ekipleri, kazaların asgari düzeye indirilmesi için denetimlerin devam ettirileceğini dile getirdiler.
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