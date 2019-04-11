Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Esrar Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Jandarma'dan Esrar Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

1 saat önce

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yerköy İlçesi Akpınar Köyü Mevkiinde bir araçta yaptıkları aramada 100 gram toz esrar ele geçirdi.

Jandarma'dan Esrar Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı, System.String[]
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yerköy İlçesi Akpınar Köyü Mevkiinde bir araçta yaptıkları aramada 100 gram toz esrar ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre; Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırıkkale'den yola çıkan ve içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu bir ticari taksinin, Yerköy ilçesine gelerek uyuşturucu madde satacakları duyumunu aldı.

Olay ile ilgili adli makamlardan alınan arama kararı ile bahse konu ticari taksi Yerköy ilçesi Akpınar Köyü mevkiinde durduruldu. Narkotik arama köpeği Palto'nun katılımıyla yapılan aramalar neticesinde; araç içerisinde 100 gram toz halde esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan Y.Z.Ü.; M.D., N.K ve A.E. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:54 Kaynak: İHA
Yerköy, Jandarma, Güncel
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