Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan eylül ayı raporu: 78 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarma'dan eylül ayı raporu: 78 tutuklama

1 saat önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 1 ayda yaptıkları operasyonda 331 şahsı yakaladı.

Jandarma'dan eylül ayı raporu: 78 tutuklama, System.String[]

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 1 ayda yaptıkları operasyonda 331 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 78'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri Eylül ayında 720 asayiş olayına müdahale etti. Ekipleri yaptıkları operasyon ve uygulamalarda 123 bin 456 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 331 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslardan 78'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 253 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Uyuşturucuya geçit yok


Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla uyuşturucuya da geçit vermiyor. Eylül ayı içerisinde jandarmaya bağlı narkotik timlerinin yapmış olduğu operasyonlar sonucu 109 kilo 943 gram kubar esrar, 2 bin 547 adet çeşitli ebatlarda uyuşturucu imal etmek için yetiştirilen hint keneviri, 358 adet extazi ve 124 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Trafik timlerinin bu ay içerisinde yapmış olduğu yol kontrollerinde yakalaması olan 214 adet araç ise yakalanarak trafikten men edildiği belirtildi. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı kamerada
İstanbul'da dev operasyon: Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı Son Dakika: Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 12:12:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan eylül ayı raporu: 78 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]