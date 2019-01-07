Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Görme Engelliler Haftası Mesajı

Jandarma'dan Görme Engelliler Haftası Mesajı

1 saat önce

JANDARMA Genel Komutanlığı (JGK) Görme Engelliler Haftası nedeniyle hazırladığı videoyu Twitter'dan paylaştı.

Jandarma'dan Görme Engelliler Haftası Mesajı, System.String[]
JANDARMA Genel Komutanlığı (JGK) Görme Engelliler Haftası nedeniyle hazırladığı videoyu Twitter'dan paylaştı.

JGK, '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' dolayısıyla hazırlanan videoyu Twitter'dan paylaştı. 'Birlikte daha güçlüyüz. Daima yanınızdayız!' ifadesiyle paylaşılan videoda, babası jandarma personeli olan görme engelli Ada ile jandarma personelinin sıcak ilişkisi yer aldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:28 Kaynak: DHA

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