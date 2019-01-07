Jandarma'dan Görme Engelliler Haftası Mesajı
1 saat önce
JANDARMA Genel Komutanlığı (JGK) Görme Engelliler Haftası nedeniyle hazırladığı videoyu Twitter'dan paylaştı.
JANDARMA Genel Komutanlığı (JGK) Görme Engelliler Haftası
nedeniyle hazırladığı videoyu Twitter
'dan paylaştı.
JGK, '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' dolayısıyla hazırlanan videoyu Twitter'dan paylaştı. 'Birlikte daha güçlüyüz. Daima yanınızdayız!' ifadesiyle paylaşılan videoda, babası jandarma personeli olan görme engelli Ada ile jandarma personelinin sıcak ilişkisi yer aldı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:28 Kaynak: DHA
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