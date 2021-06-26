Jandarma'dan havadan ve karadan trafik denetimi - Son Dakika

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında hem karadan, hem de havadan trafik denetimlerini sürdürüyor.

Marmaris Bozburun yolunda Emniyet Trafik ekipleri ile müşterek yürütülen denetimlerde ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında park etme gibi ihlaller hem havadan helikopter ile hem karadan denetlendi.

Denetim sonucu 9 sürücüye toplam Bin 374 TL cezai işlem uygulandı. - MUĞLA