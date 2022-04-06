Jandarma'dan "hayalet gösterge" operasyonu - Son Dakika
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Jandarma'dan "hayalet gösterge" operasyonu

06.04.2022 08:51

Jandarma'dan "hayalet gösterge" operasyonu Lüks araçlara ait "hayalet gösterge" diye tabir edilen gösterge panelini yasadışı yollarla Türkiye'ye sokan bir şahıs yakalandı Operasyonda değeri milyonları bulan 207 adet hayalet gösterge ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı...

Jandarma'dan "hayalet gösterge" operasyonu

Lüks araçlara ait "hayalet gösterge" diye tabir edilen gösterge panelini yasadışı yollarla Türkiye'ye sokan bir şahıs yakalandı

Operasyonda değeri milyonları bulan 207 adet hayalet gösterge ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen bir operasyonda lüks araçlara ait "hayalet gösterge" diye tabir edilen gösterge panelini yasa dışı şekilde Türkiye'ye sokarak piyasaya sürmeye çalışan bir şahıs yakaladı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri milyonları bulan 207 adet "Hayalet Gösterge" ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; şüpheli bir şahsın, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği lüks araçlara ait oto yedek parçalarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı. Alınan bilgi doğrultusunda şüpheli şahsın kaçak yedek parçaları depoladığı yerin tespitine yönelik çalışmalara başlandı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin yedek parçaları bağlantılı olduğu kişiler vasıtasıyla gümrük işlemlerine tabi tutmadan Türkiye'ye getirttiği ve kaçak malzemeleri kendisine ait oto yedek parça dükkanında depoladığı belirlendi.

Söz konusu iş yerinin çevresinde araştırmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, bağlantıda olunan kişilerin deşifre olmamak için belirli aralıklarla işyerine giriş çıkış yaptığını ve kaçak malzemelerin küçük partiler halinde piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Şüpheliyi yakalamak için söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda; piyasa değeri milyonları bulan araçlara ait 207 adet "Hayalet Gösterge" olarak da bilinen gösterge paneli ele geçirildi.

Yakalanan şahıs; ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Jandarma'dan hayalet gösterge operasyonu
Jandarma'dan hayalet gösterge operasyonu
Jandarma'dan hayalet gösterge operasyonu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan 'hayalet gösterge' operasyonu - Son Dakika


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