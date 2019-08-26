Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' Uygulaması
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Jandarma'dan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' Uygulaması

43 dakika önce

Antalya Valiliği tarafından başlatılan "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projesi kapsamında Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Korkuteli-Fethiye karayolu Kızılcadağ mahallesinde kask uygulaması yaptı.

Jandarma'dan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' Uygulaması, System.String[]

Antalya Valiliği tarafından başlatılan "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projesi kapsamında Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Korkuteli- Fethiye karayolu Kızılcadağ mahallesinde kask uygulaması yaptı.


Jandarma ekipleri, durdurulan motosikletlerin şase numaraları kontrol edilirken, ayrıca kask takıp takmadığı, ehliye ve ruhsatları da denetlendi.


Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim ekipleri, sürücülere kaskın önemi anlattı. Kask takmanın hayat kurtardığını anlatan broşürler dağıttı. - ANTALYA

Antalya Valiliği, Korkuteli, Jandarma, Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
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