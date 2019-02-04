Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Helikopterli Denetim

Jandarma'dan Helikopterli Denetim

1 saat önce

?Bursa'da jandarma ekipleri, trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Jandarma'dan Helikopterli Denetim, System.String[]
? Bursa'da jandarma ekipleri, trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, birçok noktada trafik uygulaması gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan da denetim yaptı.

Trafik yoğunluğu yaşanan Bursa- Uludağ karayolunda denetim gerçekleştiren helikopterdeki ekip, kural ihlali yapan sürücüleri yer ekiplerine bildirdi. Kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerin kullandığı araçları durduran ekipler 6 sürücüye ceza kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:02 Kaynak: AA

Bursa, Jandarma, Güncel
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