Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan helikopterli trafik denetimi
Son Dakika Güncel Jandarma'dan helikopterli trafik denetimi

Jandarma'dan helikopterli trafik denetimi

7 saat önce

Muğla'da sorumluluk alanlarında havadan helikopter ile trafik denetimlerini sürdüren Muğla İl Jandarma Trafik ekipleri, Milas-Ören arasında denetim yaptı.

Jandarma'dan helikopterli trafik denetimi, System.String[]

Muğla'da sorumluluk alanlarında havadan helikopter ile trafik denetimlerini sürdüren Muğla İl Jandarma Trafik ekipleri, Milas- Ören arasında denetim yaptı.


Sürücülerin yakalanma riskini her zaman üst seviyede tutmak amacıyla sık aralıklara Jandarma sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen helikopter ile trafik denetimi kapsamında Milas- Ören Mahallesi arasında gerçekleştirilen helikopterli trafik denetiminde yol güzergahının sağ şeridinde ve bankette uygunsuz bekleme, ağır vasıta araçların uygunsuz şerit değiştirmesi, hatalı sollama ve zorunlu haller dışında karayolu üzerinde park etme gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai müeyyide uygulandı.


Gerçekleştirilen helikopterli denetim sonrası 4 araca değişik trafik ihlalleri nedeniyle 813 TL ceza kesildi. - MUĞLA

Jandarma, Milas, Muğla, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:59 Kaynak: İHA
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