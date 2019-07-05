Jandarma'dan Hint keneviri operasyonu
1 saat önce
Erzurum'un Narman İlçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde 18 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:29 Kaynak: İHA
'un Narman
İlçesine bağlı Başkale
Mahallesi'nde 18 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye gören İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde Narman ilçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde M.A., R.A., Ş.A., S.A., ve B.A. isimli şahıslara ait tarlalarda toplam 18 bin 762 kök Hint keneviri bitkisi tespit edildi. Tarla sahipleri ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen Hint Keneviri bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZURUM
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