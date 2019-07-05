Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Hint keneviri operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarma'dan Hint keneviri operasyonu

1 saat önce

Erzurum'un Narman İlçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde 18 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Jandarma'dan Hint keneviri operasyonu, System.String[]
Erzurum'un Narman İlçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde 18 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye gören İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde Narman ilçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde M.A., R.A., Ş.A., S.A., ve B.A. isimli şahıslara ait tarlalarda toplam 18 bin 762 kök Hint keneviri bitkisi tespit edildi. Tarla sahipleri ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen Hint Keneviri bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:29 Kaynak: İHA
erzurum, başkale, narman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor Adana'daki 4 milyon euroluk soygunun firarilerinden biri yakalandı Yeğeninin kocasını öldüren amcanın ifadesi ortaya çıktı Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:24:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Hint keneviri operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]