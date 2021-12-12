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Jandarma'dan hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Jandarma'dan hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı

12.12.2021 09:02

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de meydana gelen (14) hırsızlık olayı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aydınlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de meydana gelen (14) hırsızlık olayı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aydınlatıldı. Operasyonlarda; suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu (12) şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların hırsızlık olaylarında kullandığı (3) araç, çok sayıda çalıntı inşaat malzemesi, (1) adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait (6) adet tabanca fişeği, (4) adet cep telefonu, (4) adet levye ile (3) adet tel kesme makası ele geçirildi. Çalınan inşaat malzemelerinin bir kısmı sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan (12) şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

JASAT (14) Hırsızlık Olayını Aydınlattı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; İstanbul/Silivri ve Tekirdağ/ Çerkezköy ilçelerinde meydana gelen (14) ayrı inşaattan hırsızlık olayının aydınlatılması ve bağlantılarının ortaya çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde; inşaattan hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin adresleri tespit edildi.

JASAT dan (3) İlde Eş Zamanlı Operasyon

Operasyon için düğmeye basan ekipler; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında; şahısların hırsızlık olaylarında kullandığı (3) araç, çok sayıda çalıntı inşaat malzemesi, (1) adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait (6) adet tabanca fişeği, (4) adet cep telefonu, (4) adet levye ile (3) adet tel kesme makası ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı inşaat malzemelerinin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

(14) ayrı hırsızlık olayına karışan ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu (12) şahıstan (7)si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, (5)'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Jandarma'dan hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı
Jandarma'dan hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı
Jandarma'dan hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı
Jandarma'dan hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı

Hırsızlık, Jandarma, Gözaltı, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma'dan hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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