Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Hırsızlık Şebekesine Operasyon 5 Gözaltı

Jandarma'dan Hırsızlık Şebekesine Operasyon 5 Gözaltı

46 dakika önce

Aksaray'da 4 evden 300 bin lira değerinde döviz, altın ve Türk lirası çaldığı ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma'dan Hırsızlık Şebekesine Operasyon 5 Gözaltı, System.String[]
Aksaray'da 4 evden 300 bin lira değerinde döviz, altın ve Türk lirası çaldığı ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri   Helvadere Beldesi ile Kargın köyünde 4 evden 300 bin lira değerinde, döviz, altın ve Türk lirası çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği ileri sürülen B.B., H.S., Ö.K., Ü.B. ve O.Y. dün gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:34 Kaynak: DHA

Aksaray, Jandarma, Güncel
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