Jandarma'dan Hırsızlık Şebekesine Operasyon 5 Gözaltı
46 dakika önce
Aksaray'da 4 evden 300 bin lira değerinde döviz, altın ve Türk lirası çaldığı ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Aksaray
'da 4 evden 300 bin lira değerinde döviz, altın ve Türk lirası çaldığı ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Aksaray İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Helvadere
Beldesi ile Kargın köyünde 4 evden 300 bin lira değerinde, döviz, altın ve Türk lirası çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği ileri sürülen B.B., H.S., Ö.K., Ü.B. ve O.Y. dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:34 Kaynak: DHA
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