Jandarma'dan "Huzur ve Güven" uygulaması - Son Dakika
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Jandarma'dan "Huzur ve Güven" uygulaması

6 saat önce

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Jandarma'dan

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Hasköy ilçesine bağla Gökyazı Jandarma Karakolunda görevli kadın personelinde katıldığı denetimlerde sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi, broşürler dağıtıldı.

Vali İlker Gündüzöz de görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur içerisinde yılbaşını geçirmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

2020'de terörün Türkiye gündeminden kalkacağını vurgulayan Gündüzöz, "2020 örgütün artık çöküş yılı olacak ve milletimiz rahat edecek. Çok hızlı bir şekilde terör örgütünden çözülmeler devam ediyor. Örgüte katılmış, kandırılmış insanlar kaçmak için fırsat kolluyor. Oradan kaçıp kurtulan insanlarımız gençlerimiz nasıl bir muameleye tabi tutulduklarını, bunlara nasıl işkence yapıldığını özellikle kız çocuklarının nasıl suistimal edildiğini anlatıyorlar. Kahraman jandarmamızın, polislerimizin operasyonları devam ediyor." diye konuştu.

Gündüzöz'e Hasköy Kaymamı Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel eşlik etti.

Jandarma, Hasköy, Huzur, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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