Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu

6 saat önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt satışı yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt satışı yapan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından TSE standartları Ulusal marker değerlerine uygun olmayan ve araç arızası ile birlikte kazalara sebebiyet verebileceği değerlendirilen akaryakıtların satışını yapan işletmelerin tespitine yönelik yapılan çalışma başlatıldı.


Jandarma ekipleri Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyü sanayi sitesinde kaçak akaryakıt (motorin) satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine bir oto lastik tamir atölyesinde yapılan aramada; plastik bidonların içersinde toplam 160 litre kaçak akaryakıt (motorin) ele geçirildi.


Ele geçirilen akaryakıt muhafaza altına alıp, gözaltına alınan şüpheli şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇORUM

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:36 Kaynak: İHA
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