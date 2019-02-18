Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Kaçak İçki Operasyonu

Jandarma'dan Kaçak İçki Operasyonu

46 dakika önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 155 litre kaçak içki ele geçirildi.

Jandarma'dan Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 155 litre kaçak içki ele geçirildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Merkez İlçe Eskiköy köyünde ikamet eden E.K. (26) isimli şahsın, köyde imal ettiği kaçak içkileri il merkezine götüreceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı Çorum- İskilip karayolunun 10. kilometresindeki Altınbaş köyü mevkisinde durdurdu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında bulunan plastik maydanoz kasaları arasına gizlenmiş vaziyette 15 adet plastik bidon içerisinde yaklaşık 155 litre distile içki (rakı) ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkiler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınırken gözaltına alınan E.K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:23 Kaynak: İHA

Çorum, Jandarma, 3. Sayfa
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