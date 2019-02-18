Jandarma'dan Kaçak İçki Operasyonu
46 dakika önce
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 155 litre kaçak içki ele geçirildi.
Çorum
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 155 litre kaçak içki ele geçirildi.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Merkez
İlçe Eskiköy
köyünde ikamet eden E.K. (26) isimli şahsın, köyde imal ettiği kaçak içkileri il merkezine götüreceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı Çorum- İskilip
karayolunun 10. kilometresindeki Altınbaş köyü mevkisinde durdurdu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında bulunan plastik maydanoz kasaları arasına gizlenmiş vaziyette 15 adet plastik bidon içerisinde yaklaşık 155 litre distile içki (rakı) ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkiler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınırken gözaltına alınan E.K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:23 Kaynak: İHA
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