Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Kaçak İçki Operasyonu

Jandarma'dan Kaçak İçki Operasyonu

25 dakika önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Laçin ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 202,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Jandarma'dan Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Laçin ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 202,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri ilçeye bağlı Gökgözler köyünde R.O. isimli şahsın kaçak alkol imalatı ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bin 200 litre fermente içki (şarap), ve 2.5 litre distile içki (rakı) ele geçirdi.

Ele geçirilen kaçak içkilere jandarma tarafından imha edilmek için el konulurken, gözaltına alınan R.O. adlı şahıs ise ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yarğılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:45 Kaynak: İHA

Çorum, Jandarma, 3. Sayfa
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