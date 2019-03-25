Jandarma'dan Kaçak İçki Operasyonu
25 dakika önce
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Laçin ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 202,5 litre kaçak içki ele geçirildi.
Çorum
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Laçin
ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 202,5 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri ilçeye bağlı Gökgözler köyünde R.O. isimli şahsın kaçak alkol imalatı ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bin 200 litre fermente içki (şarap), ve 2.5 litre distile içki (rakı) ele geçirdi.
Ele geçirilen kaçak içkilere jandarma tarafından imha edilmek için el konulurken, gözaltına alınan R.O. adlı şahıs ise ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yarğılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:45 Kaynak: İHA
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