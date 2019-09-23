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Jandarma'dan kaçak içki operasyonu

2 saat önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 598 şişe kaçak içki, 539 adet sahte bandrol ve 100 litre alkol ele geçirildi.

Jandarma'dan kaçak içki operasyonu, System.String[]

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 598 şişe kaçak içki, 539 adet sahte bandrol ve 100 litre alkol ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından, il genelinde ve ilçelerde kaçak içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 598 şişe kaçak içki, 539 adet sahte bandrol ve 100 litre alkol ele geçirildi.


Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
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