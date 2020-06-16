Jandarma'dan kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cide ilçesinde kaçak içki imalatında bulunan şahsa yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda kaçak içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide ilçesine bağlı Baltacı köyünde M.S. isimli şahsın kaçak içki imalatında kullanılan malzemeleri temin ederek kaçak içki imal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince şahsın evinde ve aracında yapılan aramada; 2 adet etil alkol şişesi, 32 adet anason tüpü, 2 adet tahıl tüpü, 7 adet 0.5 litrelik pet şişe içinde satışa hazır kaçak içki, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi. Kaçak içki imal ve ticareti yaparak vatandaşların sağlığı ile oynayan ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - KASTAMONU