Jandarma'dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü - Son Dakika

Jandarma'dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü

6 saat önce

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki ayrı operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Jandarma'dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü, System.String[]

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki ayrı operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze bağlı Hacıpaşa ve Cerit köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 1 adet kepçe, 1 adet dedektör ve muhtetelif kazı malzemeleri ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:36 Kaynak: İHA
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