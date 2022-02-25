Jandarma'dan kaçak silah operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma'dan kaçak silah operasyonu

25.02.2022 16:37
Jandarma'dan kaçak silah operasyonu

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak silah satacağı ihbarını aldığı şahsın ikametlerine operasyon yaptı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak silah satacağı ihbarını aldığı şahsın ikametlerine operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.Ü isimli şahsın Torul ilçesi ve Güvemli köyünde bulunan ikametlerinde kaçak silah bulundurduğu ve bu silahları satacağı duyumunu alınca arama kararı çıkararak şahsın ikametlerinde bomba arama köpeği "Maske"nin katılımıyla eş zamanlı arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonucunda 1 adet 12 Kalibre Çift Kırma Av Tüfeği, 1 adet 12 Kalibre Otomatik Av Tüfeği, 1 Adet 8 milimetre çapında mekanizma düzenli tüfek, 1 Adet 9 milimetre çapında Tabanca ve 3 Adet Şarjörü, 2 Adet 7,65 milimetre çapında tabanca ve 3 adet şarjörü, 1 adet 9 milimetre çapında Ses Tabancası ve Şarjörü, 1 adet çakı, 62 adet 12 Kalibre Av Fişeği, 23 Adet 8x57 milimetre çapında Fişek, 852 Adet 9x19 milimetre çapında Fişek, 163 Adet 7,65x17 milimetre çapında Fişek, 50 Adet 9 milimetre çapında Ses Fişeği, 2 Adet Tabanca Kabzesi bulundu.

Aramalarda bulunan malzemeler muhafaza altına alınırken olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli tahkikata başlandı. - GÜMÜŞHANE

Jandarma'dan kaçak silah operasyonu

YORUMLAR
500
'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 adrese eş zamanlı baskın Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 adrese eş zamanlı baskın

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan kaçak silah operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
16:06 Ukrayna'da Rus askerleri İstihbarat kameralarını devirdi!
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
15:54 Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! Ronaldo'nun takımı da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:44:25. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma'dan kaçak silah operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement