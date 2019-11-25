Jandarma'dan kadına yönelik şiddete karşı hatırlatma

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı twitter üzerinden kadına şiddetine dikkat çekmek için Kadın Acil Destek Uygulaması'na dikkat çekti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve KADES uygulamasının yaygınlaşması amacıyla video paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, şiddet gören veya şiddet görme ihtimali olan kadın vatandaşlarımızın daima yanındayız. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)"notu düşüldü.