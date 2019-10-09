Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan kadınlara özel jest
Son Dakika Genel Jandarma'dan kadınlara özel jest

Jandarma'dan kadınlara özel jest

1 saat önce

Jandarma'dan kadınlara özel jestANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı başta Türk kadınları olmak üzere bünyesinde bulunan kadın personeller için özel hazırladığı klibi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Jandarma'dan kadınlara özel jest

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı başta Türk kadınları olmak üzere bünyesinde bulunan kadın personeller için özel hazırladığı klibi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı "Cepheyse cephe, görevse görev diyen, tarihten ilham alan, geleceğe ilham veren kadınlarımız için" düştüğü not ile paylaşım yaptığı klipte Türk kadını başta olmak üzere Komutanlık bünyesinde görev alan personellere jest yaptı. Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda kadın personellerin çalışmalarına dair anlar bulunuyor. Öte yandan klipte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlar için kullandıkları ifadelere de yer verildi.

Jandarma'dan kadınlara özel jest

Jandarma, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alp Navruz'dan Burak Özçivit'e yemek göndermesi: Hoş değil
Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı 19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan babası gözaltına alındı Reyting rekortmeni dizi Kadın'ın 67. bölüm fragmanı yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 02:08:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan kadınlara özel jest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]