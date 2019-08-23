Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması için kamu spotu
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Jandarma'dan "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması için kamu spotu

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına dikkat çekmek için sosyal medyadan komu spotu paylaştı.

Jandarma'dan

Jandarma Genel Komutanlığı, "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına dikkat çekmek için sosyal medyadan komu spotu paylaştı.


Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı Youtube üzerinden "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla kamu spotu paylaştı. Kamu spotunda babası ile arabaya binerek trafiğe çıkan bir kzı çocuğunun babasına trafikte yol alırken yaptığı hataları eleştirdiği ve dikkat etmesi gerektiği uyarılarını yaptığı anlar yer alıyor. Yapılan paylaşıma ilişkin ise Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı paylaşıma ilişkin, "Hedef yolda "sıfır" can kaybı! Kemerinden ses gelen sürücü ve yolcularımıza, kırmızı düdüğünü yanından ayırmayan Trafik Dedektiflerimize ve trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizle" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Youtube, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:31 Kaynak: İHA
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