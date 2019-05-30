Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan kenevir operasyonu: 1 gözaltı
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Jandarma'dan kenevir operasyonu: 1 gözaltı

1 saat önce

Isparta'nın Senirkent ilçesinde Jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma'dan kenevir operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]
Isparta'nın Senirkent ilçesinde Jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu imal, ticaret ve teminini engellemek ve önlemek adına çalışma başlatan Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca Kasabası'nda çalışma başlattı. Kasabada operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, 54 yaşındaki B.G.'ye ait olduğu tespit edilen ve ekimi yapılan 214 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli B.G.'nin gözaltına alındığı ve gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
Senirkent, Kenevir, Jandarma, Güncel
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