Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan "Kış Lastiği" Denetimi

Jandarma'dan "Kış Lastiği" Denetimi

37 dakika önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından 'kış lastiği' denetimleri aralıksız devam ediyor.

Jandarma'dan
Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından 'kış lastiği' denetimleri aralıksız devam ediyor.

İl genelinde 18 Jandarma Trafik Timi ve 36 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 873 araç/sürücü kontrol edilirken 15 araç/sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 6 araç trafikten men edilmiştir.

Araç sürücüleri, kış şartlarında gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, karlı ve buzlu yol kesimlerinde zincir takmaları konusunda ikaz eden jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerle trafik kazalarını azaltmak ve trafik kurallarına uyulması hususunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:53 Kaynak: İHA

Araç, Çorum, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de İkinci El Araba Alma Nedenleri Arasında İlk Olarak Eşin Dostun Arabasını Satması Geliyor Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar

Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:30:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan "Kış Lastiği" Denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]