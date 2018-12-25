Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan 'Kış Lastiği' Denetimi

Jandarma'dan 'Kış Lastiği' Denetimi

1 saat önce

Kütahya'nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'kış lastiği' denetimleri aralıksız devam ediyor.

Jandarma'dan 'Kış Lastiği' Denetimi, System.String[]
Kütahya'nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'kış lastiği' denetimleri aralıksız devam ediyor.

Araç sürücüleri, kış şartlarında gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, karlı ve buzlu yol kesimlerinde zincir takmaları konusunda ikaz eden jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerle trafik kazalarını azaltmak ve trafik kurallarına uyulması hususunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Jandarma ekipleri kontrollerinde, husisi araçların da kontrollerde büyük bir kısmında kar lastiğinin bulunmasının sevindirici olduğunu belirttiler.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Emet, Kütahya, Jandarma, 3. Sayfa
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