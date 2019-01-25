Jandarma'dan Kızılay'a Kan Bağışı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler Türk Kızılay'ının başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler Türk Kızılay'ının başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.



Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan "Kan Bağışı Kampanyası" kapsamında yapılan organizasyona destek vermek amacıyla Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erlerin katılımıyla kan bağışında bulunuldu.



İl Jandarma Komutanlığı binasında gerçekleştirilen organizasyonda 30 ünite kan bağışı alınırken, Gümüşhane Kızılay Kan Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Gülseren Oğuzhan Çıtlak, iş yoğunluklarına rağmen kampanyaya destek veren İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve personeline teşekkür etti.



Soğuk hava koşulları nedeniyle kan stoklarının azaldığı bugünlerde Jandarma'ya ilgi ve alakası için minnettar olduklarını kaydeden Çıtlak, bağışlanan 1 ünite kanla 3 kişinin hayatının kurtarılabileceğini belirterek tüm vatandaşları kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.



18-65 yaş arası sağlıklı herkesin kan bağışında bulunabildiğini hatırlatan Çıtlak, "Kan ihtiyacı olduğunda telaşla kan aramak yerine Türk Kızılay'ına düzenli kan bağışında bulunulursa hastaların kan ihtiyacı daha rahat karşılanabilir. Kan kaynağı sadece insan olan bir tedavi aracıdır ve bağışçılardan temin edilmesinden başka alternatifi yoktur. Bu nedenle de kan bağışı büyük önem taşıyor. 18-65 yaş arası sağlıklı her birey kan bağışında bulunabilir. Yanlış bilinenin aksine birçok hastalık ve ilaç kan bağışına engel değil. Bağışlanan 1 ünite kanla 3 kişinin hayatı kurtarılır. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

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