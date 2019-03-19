Jandarma'dan Köy Okulunda Fidan Dikme Etkinliği
14 dakika önce
Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuhal İlçesine bağlı Çivril Köyü'nde ilköğretim okulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti.
Tokat
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Tuhal İlçesine bağlı Çivril
Köyü'nde ilköğretim okulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti.
Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turhal
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turhal'da konuşlu bulunan Nevşehir
Jandarma Komando
Tabur Komutanlığında görev yapan askerler köy okulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti. Turhal'a bağlı Çivril İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrenciler ve beraberindeki gözetmen öğretmenler, Jandarma Genel Komutanlığının "180'inci Kuruluş Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında, köy sınırları içerisinde yer alan İğdeli mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Gerçekleşen etkinlikte 500 fidan toprakla buluştu. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:35 Kaynak: İHA
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