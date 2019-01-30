Jandarma'dan Kumar Operasyonu

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi bir Köyünde kumar oynatıldığı duyumuna istinaden Alaplı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi bir Köyünde kumar oynatıldığı duyumuna istinaden Alaplı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.



Yapılan aramada 2 adet paralı oyun makinesi, bu makineler ait bir miktar para ele geçirildi.



Son günlerde yapılan uygulamalara son sürat devam eden ve sorumlu olduğu bölgelerde halkın huzurunu sağlayan Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri son olarak Alaplı köyündeki bir evde kumar oynandığı bilgisi aldığı ve yaptığı kontrollerde yasa dışı para kazanmak suçundan 1 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilere Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda kumar oynamaktan işlem yapıldı. - ZONGULDAK

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