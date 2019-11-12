Jandarma'dan lüks rezidansa uyuşturucu baskını kamerada

Jandarma ekipleri, lüks bir rezidansa uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, bonzai yapımında kullanılan 15 kilo Fubinaca maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi tutuklanırken, fubinaca maddesi ile 15 ton Bonzai elde edecek olan zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. Ekiplerin arama yapması ise kameraya yansıdı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen narkotik operasyonuyla, uyuşturucu madde Bonzai yapımında kullanılan 15 kilo fubinaca maddesi ele geçirildi. Yasa dışı yollardan elde ettikleri uyuşturucu maddeleri lüks bir rezidansta depolayan ve paravan olarak kullandıkları bir kafeteryada pazarlayan (2) kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, (T.K.) ve (E.K.) isimli şüpheli şahısların, yasa dışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu fubinaca adlı maddeyi İstanbul'da torbacı diye tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin Küçükçekmece'de faaliyet gösterdiği belirlendi.



Lüks rezidans da fayda etmedi



Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelileri adım adım takibe başladı. Dikkat çekmemek ve yakalanmamak için lüks bir rezidans kiralayan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri burada depoladığı, Florya'da bulunan ve paravan olarak kullandıkları bir kafeteryada ise satış işlemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilip, operasyon için düğmeye basıldı.



Yatak bazasından kilolarca uyuşturucu çıktı



Şüphelilerin Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesindeki ikamet adreslerinde de Jandarma ekipleri aramalarına devam etti. Evde yapılan aramalarda; yatağın baza kısmına saklanmış uyuşturucu madde bonzai yapımında kullanılan 15 kilo fubinaca maddesi ile uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



15 ton bonzai elde edilecekti



Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla; ele geçirilen 15 kilo fubinaca'dan 15 ton Bonzai elde ederek, milyonlarca insanı zehirleyecek olan zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı oldukları kişilere yönelik derinlemesine araştırmalara devam ediliyor. Jandarma ekiplerinin adreste arama yapması ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL