Jandarma'dan mesire alanları ve pazarlarda korona denetimi - Son Dakika

Korona virüs pandemisinde orta kategoride yer alan Malatya'da Jandarma görevlileri tarafından piknik yerleri, pazarlar ve mesire alanlarında denetim yapıldı.

Malatya'da, korona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında Jandarma kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetim çalışmaları üst düzeye çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, Covid-19 tedbir ve önlemlerine yönelik pazar yerleri ile mesire alanlarında maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Jandarma görevlileri, denetimler sırasında vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - MALATYA