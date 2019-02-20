Jandarma'dan Minik Öğrencilere Trafik Semineri
1 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe merkezine bağlı okullarda eğitim gören minik öğrencilere eğitim verildi.
Afyonkarahisar Şuhut
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, ilçe merkezine bağlı okullarda eğitim gören minik öğrencilere eğitim verildi.
Şuhut Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'nın yanı sıra askeri personeller ve minik öğrenciler katıldı. Trafikte sorumluluk hareketi kapsamında hayata geçirilen projeyle trafik güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturulması ve trafik bilincinin aşılanmasının hedeflendiği belirtildi. Jandarma Trafik ekiplerince minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Trafik kurallarında yaşamı kolaylaştıran etkenler öğrencilere aşılanarak sinevizyon gösterimi eşliğinde seminer tamamlandı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:55 Kaynak: İHA
Minibüsü Kumarhaneye Çevirmiş
Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı
Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti