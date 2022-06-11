Jandarma'dan motosiklet sürücülerine denetim - Son Dakika
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Jandarma'dan motosiklet sürücülerine denetim

11.06.2022 13:47
Jandarma'dan motosiklet sürücülerine denetim

Kumluca ilçesinde 9 ayrı noktada motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kumluca ilçesinde 9 ayrı noktada motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kumluca ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, ilçe genelinde 9 ayrı noktada motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 66 motosiklet sürücüsüne 62 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 30 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerden ekiplerin uygulama yaptığını görerek kaçmaya çalışan bazı sürücüler ise motosikletli ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Jandarma'dan motosiklet sürücülerine denetim
Jandarma'dan motosiklet sürücülerine denetim

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Kaynak: AA

Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma'dan motosiklet sürücülerine denetim - Son Dakika

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