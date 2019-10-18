Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonuyla Ortadoğu ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine çıkarma hazırlığında bulunan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda gizli bölmede 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyon anı ise havadan ve karadan saniye saniye görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarat çalışmalar neticesinde; Z.F.İ. ve İ.T. isimli şahısların Ortadoğu ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine çıkaracağı bilgisi alındı. Yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde şüphelilerin Büyükçekmece'de ikamet ettikleri tespit edildi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri şüphelileri fizik takibe aldı. Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde şüphelilerin çekici ve dorse temin ettikleri, Avrupa ülkelerine ihracatı yapılan yük bularak uyuşturucu maddeleri bu yüklerin altında bulunan gizli bölmelere yerleştirdikleri belirlendi.

HAVADAN VE KARADAN SANİYE SANİYE TAKİP

Yakın takibine devam edilen şüpheli şahısların, gümrük işlemlerini bitirmek üzere Gümrük Müdürlüğüne doğru hareket ettikleri belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı. İşlemlerini tamamlayan şüphelilerin önceden tespit edilen geçiş güzergahları Jandarma ekipleri tarafından tutulurken Jandarma helikopterleri ve Drone'lar da havadan takibe devam etti. Söz konusu araçlar, Osmangazi Köprüsünü geçtikten hemen sonra durduruldu. Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Narkotik Dedektör Köpeği "Vadi"nin de katılımıyla araçta arama yapıldı. Vadi'nin dorsenin alt kısmına tepki vermesi üzerine bu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı.

75 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ

Dorse üzerindeki ihraç ürünlerini indiren Jandarma ekipleri, narkotik köpeklerinden ve X-Ray cihazlarının tespitinden korunmak için dorsenin taban kısmına kurşun döküldüğünü fark etti. Kurşun kaplamaları söken Jandarma ekipleri, gizli bölmede 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ettiği bildirildi.

NEFES KESEN OPERASYON ANLARI

Öte yandan, nefes kesen operasyon anı havan jandarma helikopteri tarafından karadan ise kameralar tarafından an ve an kaydedildi. Görüntülerde Osmangazi Köprüsü üzerinde seyreden tırın havadan ve karadan takip edildiği görülüyor. Tıra köprüyü geçer geçmez operasyon düzenleyen ekipler, önce tır şoförünü gözaltına alıyor. Daha sonra ise Narkotik Dedektör Köpeği "Vadi"nin desteği ile uyuşturucu maddesini ele geçiriyor.

(İHA)