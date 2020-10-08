Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

08.10.2020 00:59
Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Doğu illerinden İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren şahıs Jandarma ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolunda nefes kesen takiple yakalandı.

Doğu illerinden İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren şahıs Jandarma ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolunda nefes kesen takiple yakalandı. Detektör köpeği Atak'ın da katıldığı operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar ile birçok suçtan sabıkası bulunan İ.Ö. isimli şahsın doğu İlleri üzerinden İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri 4 ay süren teknik ve fiziki takip ile uyuşturucu maddeyi İstanbul'a getirecek aracı belirledi. Şüpheli aracın geçiş güzergahı ve İstanbul girişinde gerekli hazırlıklarını yapan Jandarma ekipleri söz konusu aracı uzun süre takip etti. Kuzey Marmara bağlantı yoluna giriş yaptığı esnada kalabalığa karışmasına fırsat vermeden operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri takip ettikleri aracın önünü keserek durdurdu.

Uyuşturucu araç stepne yerinden çıktı

Neye uğradığını şaşıran şüpheli İ.Ö.'yü etkisiz hale getiren Jandarma ekipleri detektör köpeği Atak'ın katılımıyla araçta arama yaptı. Atak'ın bagaj bölgesine tepki vermesi üzerine burada yapılan aramada stepne boşluğuna yerleştirilmiş 27 paket halinde 30 Kg. uyuşturucu madde (Eroin) ele geçirildi.

Suç dosyası kabarık çıkan İ.Ö. Jandarma'daki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı genişleten Jandarma ekipleri olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - İSTANBUL

Uyuşturucu, Jandarma, İstanbul, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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