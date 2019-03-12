Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Öğrenci Evine Sahte Bandrollü İçki Operasyonu

Jandarma'dan Öğrenci Evine Sahte Bandrollü İçki Operasyonu

54 dakika önce

Karabük'te İl Jandarma ekipleri tarafından öğrenci evine yapılan operasyonda sahte bandrollü boş ve dolu içki şişeleri ele geçirildi.

Jandarma'dan Öğrenci Evine Sahte Bandrollü İçki Operasyonu, System.String[]
Karabük'te İl Jandarma ekipleri tarafından öğrenci evine yapılan operasyonda sahte bandrollü boş ve dolu içki şişeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, alınan bir istihbarı bilgi sonucu Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte bandrollü içki satıldığı bilgisi üzerine 100. Yıl Mahallesinde öğrenci evine operasyon yapıldı.

Ekiplerce öğrenci evinde yapılan aramalarda 9 şişe çeşitli muhteviyatlar da sahte bandrollü içki ve 21 adet üzerinde sahte bandrol bulunan boş içki şişesi ele geçirilerek el konuldu. Söz konusu adreste bulunan C.K., O.B. ve D.C.G. isimli şahıslar ifadelerinin alınmalarına müteakip serbest bırakılırken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlatıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:27 Kaynak: İHA

Karabük, Jandarma, 3. Sayfa
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