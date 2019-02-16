Jandarma'dan Öğrenci Servisi Denetimi
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken sürücü ve öğrenciler de bilgilendirildi.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
İlçe Jandarma
ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken sürücü ve öğrenciler de bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı
tarafından hazırlanan "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri uygulama gerçekleştirdi. Karaadilli
ve Atlıhisar
güzergah yolu üzerinde okul servis araçlarını denetleyen jandarma ekipleri, ehliyet ve yönetmelik yönünden incelemelerde bulundu. Jandarma Trafik Timleri Şuhut ilçe merkez okullarına taşımalı sistemde öğrenci götüren servis araçlarını incelerken, akabinde ise sürücü ve öğrencilere trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgi aktarımı yaptı. Öğrenci servislerinin denetiminin ardından İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve trafik timleri tarafından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Karaaslan, Böyle Gözaltına Alınıp Tutuklandı
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı
Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı