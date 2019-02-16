Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Öğrenci Servisi Denetimi

Jandarma'dan Öğrenci Servisi Denetimi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken sürücü ve öğrenciler de bilgilendirildi.

Jandarma'dan Öğrenci Servisi Denetimi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken sürücü ve öğrenciler de bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri uygulama gerçekleştirdi. Karaadilli ve Atlıhisar güzergah yolu üzerinde okul servis araçlarını denetleyen jandarma ekipleri, ehliyet ve yönetmelik yönünden incelemelerde bulundu. Jandarma Trafik Timleri Şuhut ilçe merkez okullarına taşımalı sistemde öğrenci götüren servis araçlarını incelerken, akabinde ise sürücü ve öğrencilere trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgi aktarımı yaptı. Öğrenci servislerinin denetiminin ardından İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve trafik timleri tarafından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Afyon, Şuhut, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Karaaslan, Böyle Gözaltına Alınıp Tutuklandı Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti

İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 15:07:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Öğrenci Servisi Denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]