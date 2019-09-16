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Jandarma'dan öğrencilere dergi

1 saat önce

Kilis'te jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine çocuk dergisi dağıttı.

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Kilis'te jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine çocuk dergisi dağıttı.


Kilis Merkez İlçe J.K.lığı ekipleri, kentteki Yavuzlu ve Karamelik İlkokulu öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, çocuk dergisi dağıttı. Okul idareci ve öğretmenlere 2019-2020 Eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan jandarmalar, öğrencilere de başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.


Jandarma ekipleri yeni eğitim-öğretim yılı boyunca her okul çevresinde gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin de alınacağı kaydetti. - KİLİS

Kilis Merkez, Jandarma, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
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