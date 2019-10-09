Jandarma'dan öğrencilere

Balıkesir Organize Sanayi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine 'Otostopun kişi ve toplum üzerindeki zararları' konulu seminer Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanı J.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet Tosun tarafından verildi. Otostop yaptığı belirlenen bir çok öğrenciye otostopun kişi ve toplum üzerindeki zararları anlatıldı.



Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanı J.Asb.Kd.Bçvş.Mehmet Tosun tarafından Balıkesir Organize Sanayi Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleştirilen Otostopun kişi ve toplum üzerindeki zararları' konulu seminere okul müdürü Zeki Geniş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. J.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet Tosun öncelikli olarak okul çevresinde alınan emniyet tedbirleri sırasında yapılan tespitlerde öğrencilerin okul çıkışlarında otostop yaptığının belirlendiğine dikkat çekerek bu konuda öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla otostopun zararları hakkında bilgilendirme semineri verilerek bu husususa dikkat çekerek öğrencileri uyardı. J.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet Tosun seminerin sonunda "Otostop tehlikelidir. Ailenizi ve sevdiklerinizi üzmeyin"şeklinde semineri tamamladı. - BALIKESİR