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Son Dakika Güncel Jandarma'dan öğrencilere trafik dersi

Jandarma'dan öğrencilere trafik dersi

52 dakika önce

Karabük'ün İl Merkez ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik seminerleri vermeye devam ediyor.

Jandarma'dan öğrencilere trafik dersi, System.String[]

Karabük'ün İl Merkez ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik seminerleri vermeye devam ediyor.


Jandarma ekipleri, eğitimlerini Eskipazar Üçevler Ortaokulunda sürdürerek öğrencilere trafik eğitiminin yanı sıra meslek tanıtım semineri de verdi. Trafik eğitiminde öğrencilere, trafikte uyulması gereken genel hususlar, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerine inme-binme, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemeri önemi ile genel trafik kuralları ile ilgili bilgiler verildi. Jandarma trafik ekipleri öğrencilerden her zaman trafik kurallarına uymalarını, araçların geçtiği yollarda dikkatli olmalarını, yürürken mutlaka yaya yolunu kullanmalarını, trafik ışık, işaret ve levhalara uymalarını istedi.


Ayrıca İl Merkez Jandarma Trafik ekiplerince de İçişleri bakanlığınca gerçekleştirilen Trafik Dedektifleri konusunda seminer icra edilerek öğrencilere Trafik Dedektifleri Kimlik Kartları dağıtılarak her birinin Trafik Dedektifleri olmalarını sağladı. - KARABÜK

Eskipazar, Jandarma, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
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