Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Öğrencilere Trafik Eğitimi

Jandarma'dan Öğrencilere Trafik Eğitimi

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri, Tepecik ve Kuruçay beldelerinde çocuklara trafik eğitimi verdiler.

Jandarma'dan Öğrencilere Trafik Eğitimi, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri, Tepecik ve Kuruçay beldelerinde çocuklara trafik eğitimi verdiler.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3-17 yaş aralığındaki çocukların trafik kuralları konusunda bilgilendirilmeleri, aile bireylerinin trafik kazaları ile ilgili farkındalık artırılması ve bu alanda kamuoyu oluşturulması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle, OPET Petrolcülük AŞ sponsorluğunda "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi"nin hayata geçirildiği anımsatıldı.

Proje kapsamında bu yıl 700 bin çocuğun trafik güvenliği eğitimi aldığı ve yıl sonuna kadar 1,5 milyon çocuğun bu eğitimi almasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar da yaklaşık 4 milyon 400 bin öğrenciye eğitim verildiği kaydedildi.

Açıklamada, köy ve kırsal alanlarındaki çocukların da bu eğitimlerden yararlanabilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığının da projeye dahil edildiği bildirildi.

Tavsanlı ilçe jandarma ekipleri Tepecik ve Kuruçay Beldelerinde ilk okul ve orta okul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Verilen eğitimlerde öğrencilere emniyet kemerinin önemi, yaya yolunda karşıdan karşıya nasıl geçileceği ve temel trafik kurallarıyla ilgili bilgiler anlatıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:11 Kaynak: İHA

Kuruçay, Tepecik, Kütahya, Jandarma, Güncel
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