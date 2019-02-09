Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Okul Önlerinde Denetim

Jandarma'dan Okul Önlerinde Denetim

17 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve okul servis araçları denetimi yaptı.

Jandarma'dan Okul Önlerinde Denetim, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve okul servis araçları denetimi yaptı.

Okulların açılmasıyla birlikte okul çağındaki çocukların suça sürüklenmesini, suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan, tehlikeli maddelerden korumak, huzur ve güven içerisinde okula gidiş gelişlerini sağlamak, servis araçlarının karışabileceği kazaları önlemek amacıyla Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde uygulamalar yapıldı. Tüm İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Trafik Timlerinin katılımı ile çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve okul servis araçları denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 192 umuma açık yer kontrol edilirken, 528 araç ve 2 bin 165 şahıs sorgusu yapıldı. Ayrıca 74 okul servis aracı denetlenirken 11 araç sürücüsüne 3 bin 106 TL idari para cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi, 6 aranan şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim almalarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Düzce, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir

Tek Tweet ile CHP'deki Skandallar Zincirini Gözler Önüne Serdi Enkazda Türk Bayrağı Bulan Görevli, Bayrağı Temizleyip Cebine Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 10:24:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Okul Önlerinde Denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]