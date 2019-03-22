Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayaların" Eğitimi

Jandarma'dan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayaların" Eğitimi

1 saat önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkeze bağlı Hankozlusu köyünde "Öncelik hayatın, öncelik yayaların" konulu eğitim semineri verildi.

Jandarma'dan
Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkeze bağlı Hankozlusu köyünde "Öncelik hayatın, öncelik yayaların" konulu eğitim semineri verildi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından verilen eğitim seminerinde sürücülere 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğin Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklik hakkında sunum yaparak, yaya geçiş üstünlüğü ve yaya geçişinin önceliği hakkında uyardı.

Daha sonra köyde farkındalık oluşturmak amacıyla uygulama yapan trafik timleri, hem sürücülere, hem de yayalara broşür dağıtarak bilgilendirdi.

Program öğrencilere "Trafik Dedektifleri" projesi hakkında verilen seminerle devam etti. Seminerde trafik timleri trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konusunda bilgi verirken program sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

Çorum, Jandarma, Güncel
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