Jandarma'dan özel eğitim öğrencilerine trafik semineri - Son Dakika

Jandarma'dan özel eğitim öğrencilerine trafik semineri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Jandarma Trafik görevlileri tarafından özel eğitim öğrencilerine trafik ve pandemi kuralları konusunda seminer verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Jandarma Trafik görevlileri tarafından özel eğitim öğrencilerine trafik ve pandemi kuralları konusunda seminer verildi. Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir'in de hazır bulunduğu etkinliğin ardından öğrencilerin günü kutlanırken hediye ve pasta ikramında bulunuldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı görevlileri, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Çeltikçi Mahallesinde bulunan Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulunda Özel Eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir ve birim amirlerinin hazır bulunduğu etkinlikte özel öğrencilerin günlerini kutlayan Jandarma Trafik görevlileri hediyeler dağıtıp pasta ikramında bulundular. Trafik görevlileri ayrıca öğrencilere genel trafik kuralları, okul içinde ve dışında uyulması gereken pandemi kuralları hususunda bilgilendirme yaptı. - ANTALYA

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