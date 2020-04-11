Jandarma'dan Polise 175. yıl kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma'dan Polise 175. yıl kutlaması - Son Dakika

Jandarma'dan Polise 175. yıl kutlaması

16 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ilçe Jandarma Komutanlığı, Korona Virüs tedbirleri kapsamında Polis teşkilatının 175. Yıl dönümünü farklı bir şekilde kutladı.

Jandarma'dan Polise 175. yıl kutlaması, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ilçe Jandarma Komutanlığı, Korona Virüs tedbirleri kapsamında Polis teşkilatının 175. Yıl dönümünü farklı bir şekilde kutladı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelerek araçtan 'Kadim dostumuz polis teşkilatının kuruluşunu kutluyoruz' dedi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı etkinlikleri iptal edilmişti. İptal edilen kutlamaların yanı sıra bazı vatandaşlar ve bazı kurumlar çeşitli aktiviteler ile Polis teşkilatının yanında olduğunu farklı aktiviteler ile gösterirken, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı, Polis teşkilatının kuruluş yıldönümünü farklı bir şekilde kutladı. Jandarma aracı ile Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçesine gelen askerler, araç anons sistemi ile 'Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne duyurulur. Birlikte görev yapmaktan her zaman gurur duyduğumuz, kadim dostumuz Türk Polis teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Kuruluş yıldönümünüzü kutlamaktan duyduğumuz sevinci paylaşmak adına dün olduğu gibi bugün ve yarında yanınızdayız. Birlikte daha güçlüyüz' şeklinde duyurdu. Bu olayı Jandarma Genel Komutanlığı ise sosyal medya hesaplarından hazırladığı video ile vatandaşlara duyurdu. Videoda Jandarma ve Polislerin ilçede beraber görev aldıkları farklı aktivite ve uygulamaların fotoğrafları da yer alırken, sosyal medyada video binlerce beğeni ve paylaşım aldı. - DÜZCE

Akçakoca, Jandarma, Düzce, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:58 Kaynak: İHA

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